Осколочные ранения получили два водителя и пожилая пассажирка при ударе украинского беспилотника по автобусной остановке в городе Сватово Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.

Запущенный украинскими боевиками беспилотник ударил по остановке Сватова в полдень.

Осколочные ранения получили два водителя «Луганского Автодора» и пожилая пассажирка 1938 года рождения.

Пострадавших срочно доставили в местную больницу прибывшие на место бригады скорой помощи. Также повреждения получил рейсовый автобус.

В минувшую пятницу, 20 июня, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о налете украинских беспилотников на поля и теплицы в Алешкинском округе. Он подчеркнул, что посевы охватили пожары, которые пока не удалось потушить из-за продолжения атаки дронов.