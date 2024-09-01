Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину в Белгородском районе

Гладков: ВСУ атаковали 2 населенных пункта под Белгородом, пострадал мужчина

Украинские боевики атаковали два населенных пункта Белгородской области. Пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль», — написал он в Telegram-канале.

Водитель автомобиля получил ранения. Мужчину с черепно-мозговой и баротравмой увезли в городскую больницу № 2 Белгорода. Ему окажут всю необходимую медицинскую помощь. Машина получила серьезные повреждения.

Также боевики ВСУ атаковали село Байцуры Борисовского района. Удара беспилотника повредил крышу жилого дома. Информацию о последствиях уточняют.

В Липецкой области сработала система противовоздушной обороны. Как рассказал глава региона Игорь Артамонов, дежурный расчет ПВО сбил украинский беспилотник над промышленной зоной Липецка.

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