Украинский дрон атаковал жилой дом в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины атаковали жилой дрон в Новой Каховке дроном. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Дроны киевских боевиков протаранили жилой дом в Новой Каховке. Здание получило значительные повреждения», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал. По словам Сальдо, это уже вторая намеренная атака по жилым массивам в зоне 15 километров за минувшие сутки. Он отметил, что никакого военного смысла в таких действиях нет. Удары по жилым домам губернатор Херсонской области назвал циничным терроризмом обезумевшего режима.

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