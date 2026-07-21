За неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погибли 69 мирных россиян, 364 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в докладе, документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка», — сказал он.

По словам Мирошника, из общего числа погибших и раненых — 423 человека — 97% получили ранения именно от атак украинских дронов.

Утром губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что беспилотник попал в многоквартирный дом во Владимире. В результате ЧП начался пожар. Во время прилета в жилище не было людей, по предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники оперативных служб, началась эвакуация.