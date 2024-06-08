Украинский дрон атаковал трактор в Курской области

Смирнов: ВСУ ударили дроном по трактору в курском селе Успеновка

Фото: РИА «Новости»

Украинский дрон атаковал сельскохозяйственную технику и повредил трактор в селе Успеновка Кореневского района. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Российские военные зафиксировали атаки дронов-камикадзе рядом с селом Гордеевка, деревнями Успеновка и Викторовка Кореневского района. ВСУ пытались атаковать беспилотниками поселок Теткино, деревню Елизаветовка и села Горналь и Локоть.

Смирнов сообщил, что после падения украинского дрона в Викторовке оборвало линии электропередач и повредило легковой автомобиль. В настоящее время подачу света возобновили.

Днем, 2 июня, беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на авто недалеко от села Крупец Рыльского района. Ранения и ожоги получили три человека.

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