Украинский дрон сбросил взрывчатку на легковушку под Курском, пострадали трое

Врио губернатора Смирнов: три человека пострадали при атаке ВСУ под Курском

Фото: РИА «Новости»

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на авто недалеко от села Крупец Рыльского района. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале, пострадали трое.

«Ранения и ожоги получили три местных жителя. Они доставляются в районную больницу», — написал он.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Других подробностей Смирнов не привел.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ликвидировали два дрона над Курской областью. Один — вечером 1 июня, второй — в ночь на 2 июня.

До этого украинские националисты нанесли удар по поселку Краснооктябрьский, ранение получила местная жительница. Под обстрел также попала деревня Внезапное. Механизатор, работавший в поле во время атаки, получил контузию.

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