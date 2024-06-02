Украинский дрон сбросил взрывчатку на легковушку под Курском, пострадали трое
Врио губернатора Смирнов: три человека пострадали при атаке ВСУ под Курском
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на авто недалеко от села Крупец Рыльского района. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале, пострадали трое.
«Ранения и ожоги получили три местных жителя. Они доставляются в районную больницу», — написал он.
Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Других подробностей Смирнов не привел.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ликвидировали два дрона над Курской областью. Один — вечером 1 июня, второй — в ночь на 2 июня.
До этого украинские националисты нанесли удар по поселку Краснооктябрьский, ранение получила местная жительница. Под обстрел также попала деревня Внезапное. Механизатор, работавший в поле во время атаки, получил контузию.