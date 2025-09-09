Мужчина погиб при атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи

В Адлерском районе Сочи во время атаки БПЛА погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

«Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина», — отметил глава региона.

Он уточнил, что осколки беспилотника попали в автомобиль и смертельно ранили водителя.

Губернатор добавил, что всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте происшествия работают экстренные и службы.

Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Местные власти также окажут содействие в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее сообщалось, что угроза атаки БПЛА действовала на территории Сочи в течение часа.