Мужчина погиб при атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи
В Адлерском районе Сочи во время атаки БПЛА погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина», — отметил глава региона.
Он уточнил, что осколки беспилотника попали в автомобиль и смертельно ранили водителя.
Губернатор добавил, что всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте происшествия работают экстренные и службы.
Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Местные власти также окажут содействие в восстановлении поврежденного имущества.
Ранее сообщалось, что угроза атаки БПЛА действовала на территории Сочи в течение часа.