Украинский дрон атаковал машину с семьей в Херсонской области

Сальдо заявил о взрыве двух украинских ракет в поселке Райское

Запущенные украинскими боевиками ракеты взорвались при падении в поселке Райское Новокаховского городского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что взрывная волна одного снаряда разрушила здание столовой, которая прекратила работать. Второй взорвался на пустыре. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Еще одну атаку украинские боевики провели при помощи беспилотника. Летательный аппарат ударил по машине, проезжавшей по мосту через канал между Каховкой и Васильевкой. В салоне транспортного средства ехала семья из Запорожья. Сын погиб на месте, отца с контузией забрали прибывшие на место медики.

В конце мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью украинскую противокорабельную ракету «Нептун», летевшую в сторону Крыма.

Сальдо уточнял, что снаряд перехватили над поселком Новоалексеевка. Сбитая ракета упала за границами населенного пункта, поэтому среди мирных жителей никто не пострадал.