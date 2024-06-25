Украинский дрон атаковал грузовик сельхозпредприятия в Шебекине

Гладков: дрон атаковал «КамАЗ» сельхозпредприятия в Шебекине, пострадал водитель

В Шебекинском городском округе при помощи беспилотника атаковали движущийся грузовик сельхозпредприятия. Водителя госпитализировали с сотрясением головного мозга, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге „КамАЗ“ сельскохозяйственного предприятия атакован ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром», — заявил он.

Бригада скорой помощи увезла водителя в горбольницу № 2 в Белгороде. Гладков уточнил, что мужчина получил сотрясение головного мозга, осколочные ранения ноги и лица.

Ночью в Белгородской области вводили режим ракетной опасности. Белгород подвергся массированной атаке. RT сообщил, что военные уничтожили 29 беспилотников. Власти заявляли о двух пострадавших. В Яковлевском городском округе под ударами шести дронов получили травмы еще два жителя.

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