Украинский дрон атаковал грузовик сельхозпредприятия в Шебекине
Гладков: дрон атаковал «КамАЗ» сельхозпредприятия в Шебекине, пострадал водитель
В Шебекинском городском округе при помощи беспилотника атаковали движущийся грузовик сельхозпредприятия. Водителя госпитализировали с сотрясением головного мозга, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Движущийся по дороге „КамАЗ“ сельскохозяйственного предприятия атакован ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром», — заявил он.
Бригада скорой помощи увезла водителя в горбольницу № 2 в Белгороде. Гладков уточнил, что мужчина получил сотрясение головного мозга, осколочные ранения ноги и лица.
Ночью в Белгородской области вводили режим ракетной опасности. Белгород подвергся массированной атаке. RT сообщил, что военные уничтожили 29 беспилотников. Власти заявляли о двух пострадавших. В Яковлевском городском округе под ударами шести дронов получили травмы еще два жителя.