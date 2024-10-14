Депутат Рады Дубинский: конфликт на Украине нужно как можно скорее завершить

Конфликт на Украине нужно завершить немедленно, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. Сейчас он находится в СИЗО — его обвиняют в государственной измене.

По словам парламентария, украинское руководство не может завершить конфликт. Дубинский призвал сменить правящую верхушку.

«Очевидно, что [конфликт] надо заканчивать. Причем, делать это сейчас, не ожидая падения очередной „фортеці“ (крепости — прим. ред.), которая оставит после себя тысячи могил и тупую песенку», — написал депутат.

Он предположил, что западные союзники Украины могут снова заявить, что очередной освобожденный ВС России город «не был для фронта важным». Дубинский призвал не дожидаться этого и добавил, что стране «нужна другая власть».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС России добьются успеха в ходе СВО и зачистят от ВСУ территории новых регионов. Эксперт отметил, что не видит причин, по которым российские военные не выполнили поставленные перед ними задачи.