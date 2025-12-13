Украинский БПЛА ранил льва в Запорожье

Из-за атаки украинских беспилотников пострадал лев, живущий в Васильевском зоопарке в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Хищника ранило осколками. Также серьезно пострадала территория зоопарка: выбило окна, повредились вольеры для тигров.

«Идет оценка разрушений», — добавил губернатор.

В ночь на 13 декабря системы противовоздушной обороны сбили над Россией 41 украинский беспилотник. В Саратовской области военные отразили атаку 28 БПЛА. Также аппараты уничтожили в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областях и в Крыму.

В результате ночной атаки погибли два жителя Саратова. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что власти окажут всю необходимую помощь семьям жертв ночного налета дронов.

В результате ночного удара выбило стекла в в детском саду и поликлинике, пациентов и детей в этот момент в зданиях не было. Также пострадали несколько квартир в жилом многоэтажном доме.