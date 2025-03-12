Украинский БПЛА атаковал инфраструктуру в Воронежской области

Гусев: БПЛА спровоцировал пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области

Военные отбили атаку БПЛА на Воронежскую область. Один объект инфраструктуры получил повреждения, начался пожар. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Дежурные силы ПВО уничтожили на юге области несколько БПЛА. Гусев сообщил, что пострадал лишь один инфраструктурный объект — информация о еще одном не подтвердилась.

«При повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет. Идет тушение, оперативные службы находятся на месте», — сообщил губернатор.

В регионе сохранилась опасность атаки БПЛА. Гусев призвал не публиковать в интернете кадры с места происшествия.

Массированной атаке дронами подверглась Ростовская область. Военные обезвредили пять БПЛА. Обломки упали на территории промышленного объекта и спровоцировали пожар.