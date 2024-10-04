Российские бойцы спасли украинского медика, который просил его добить

Российские бойцы спасли украинского военного медика 59-й бригады Игоря Мацака. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Пленный объяснил, что получил ранение бедра во время штурма позиций ВСУ между Водяным и Нетайлово. Мужчина около 30 часов ждал, когда его эвакуируют сослуживцы, однако помощь от них так и не пришла. Жизнь врачу спасла российская штурмовая группа, которая зашла на подавленные позиции.

«Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня <…> На следующий день [бойцы ВС РФ] опять проходили и подобрали», — рассказал он.

Украинское соседнее подразделение находилось в 200 метрах от Мацака и не могло его не заметить, потому что над территорией пролетал дрон ВСУ. Когда врач попытался подать знак оператору, тот скинул на него снаряд. После этого военный притворился мертвым.

«Ваши ребята увидели, что я живой, и они подошли. И один человек ко мне подошел, и я ему говорю: „Добей меня“. А он мне отвечает: „Как я могу тебя добить, если ты без оружия“», — рассказал пленный.

Ранее стало известно, что брошенные в Курскую область военные ВСУ спаслись благодаря попаданию в плен к российским бойцам. Это случилось после боя под селом Снагость в Кореневском районе. Десятки украинских солдат погибли, а восемь человек решили сдаться. Они поблагодарили десантников ВС РФ за сохраненные жизни.