Украинский боевик спрятался от российского спецназа под квадроцикл

Фото: РИА «Новости»

При наступлении на Белгородскую области украинские боевики столкнулись с российским спецназом «Анвар», один из них решил спрятаться под своим квадроциклом. Об этом написали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Боевик ВСУ наступал на Белгород, но от ужаса перед спецназом „Анвар“ решил спрятаться под свой квадроцикл. Это была последняя плохая идея украинского нациста», — отметили в публикации.

Авторы отметили, что бойцы российского спецназа продолжают отражать наступление ВСУ на Белгородскую область, уничтожая живую силу и технику противника.

Украинские подразделения перебросили танки НАТО к границам Белгородской области. ВСУ формируют ударную группу в Сумской области. ВСУ все чаще используют редкую и дорогую технику в операциях, результативность которых остается под большим вопросом.

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