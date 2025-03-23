При наступлении на Белгородскую области украинские боевики столкнулись с российским спецназом «Анвар», один из них решил спрятаться под своим квадроциклом. Об этом написали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Боевик ВСУ наступал на Белгород, но от ужаса перед спецназом „Анвар“ решил спрятаться под свой квадроцикл. Это была последняя плохая идея украинского нациста», — отметили в публикации.
Авторы отметили, что бойцы российского спецназа продолжают отражать наступление ВСУ на Белгородскую область, уничтожая живую силу и технику противника.
Украинские подразделения перебросили танки НАТО к границам Белгородской области. ВСУ формируют ударную группу в Сумской области. ВСУ все чаще используют редкую и дорогую технику в операциях, результативность которых остается под большим вопросом.
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