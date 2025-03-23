При наступлении на Белгородскую области украинские боевики столкнулись с российским спецназом «Анвар», один из них решил спрятаться под своим квадроциклом. Об этом написали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Боевик ВСУ наступал на Белгород, но от ужаса перед спецназом „Анвар“ решил спрятаться под свой квадроцикл. Это была последняя плохая идея украинского нациста», — отметили в публикации.

Авторы отметили, что бойцы российского спецназа продолжают отражать наступление ВСУ на Белгородскую область, уничтожая живую силу и технику противника.