Украинский боевик сделал неожиданно лестное признание о российских военных

Российские военные воюют лучше украинских, так как они умеют сохранять ритм и не расслабляются. Такое признание сделал украинский боевик с позывным Сирко в эфире YouТube-канала политолога Юрия Романенко.

«Очень важно, что они сохраняют ритм. А мы выкладываемся полностью и потом успокаиваемся, а они держат постоянно ритм», — отметил украинец.

Россияне настраиваются на определенное психологическое состояние, поэтому чувствуют себя в нем комфортно и работа идет стремительнее, пояснил Сирко. Он добавил, что в ВСУ нет такой дисциплины, чтобы максимально мобилизоваться и работать.

Украинские командиры пожаловались на недостаточную подготовку мобилизованных солдат. Их приходится неделями обучать базовым навыкам.