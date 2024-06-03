Украинский боевик сделал неожиданно лестное признание о российских военных

Солдат ВСУ Сирко: российские военные воюют лучше, так как умеют сохранять ритм

Фото: РИА «Новости»

Российские военные воюют лучше украинских, так как они умеют сохранять ритм и не расслабляются. Такое признание сделал украинский боевик с позывным Сирко в эфире YouТube-канала политолога Юрия Романенко.

«Очень важно, что они сохраняют ритм. А мы выкладываемся полностью и потом успокаиваемся, а они держат постоянно ритм», — отметил украинец.

Россияне настраиваются на определенное психологическое состояние, поэтому чувствуют себя в нем комфортно и работа идет стремительнее, пояснил Сирко. Он добавил, что в ВСУ нет такой дисциплины, чтобы максимально мобилизоваться и работать.

Украинские командиры пожаловались на недостаточную подготовку мобилизованных солдат. Их приходится неделями обучать базовым навыкам.

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