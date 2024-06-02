Командиры украинской армии жалуются на плохую подготовку новобранцев. По их словам, у мобилизованных уходят недели на то, чтобы освоить даже базовые навыки. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам вроде стрельбы», — отмечается в материале.

Если на линии боестолкновения не будут качественно готовить новичков, закон об усиленной мобилизации точно не поможет ВСУ, подытожили журналисты.

Ранее военные эксперты предположили, что после «разрешения» Запада бить его оружием вглубь России украинским войскам не будет хватать необходимых разведывательных данных от Соединенных Штатов и Евросоюза.