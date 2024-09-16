Вооруженные силы Украины угрожали расстрелом пенсионерке в приграничном районе Курской области из-за телефона, рассказал на видео местный житель Михаил Фарахов. Ролик появился в распоряжении ТАСС .

«Бабуле дуло к голове прислонили, хотели стрелять», — поделился мужчина.

По его словам, пожилой женщине приказали ходить без телефона.

Украинские боевики регулярно обстреливают Курскую область, добавил Фарахов. Военные следователи продолжают фиксировать преступления со стороны ВСУ против мирного населения российского региона.

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид ранее рассказал об издевательствах украинских боевиков над жителями Курской области. Бойцы ВСУ давно потеряли человеческий облик, подчеркнул военнослужащий.

Он также указал на попытки украинской армии стянуть дополнительные силы к Судже. ВС России помешали боевиками создать «кулак».