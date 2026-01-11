Пленный боевик из ВСУ Валерий Соколенко, убивавший и насиловавший жителей Донбасса, хвастался своими «подвигами» перед сослуживцами. Об этом рассказал сдавшийся ВС России Сергей Гусар в комментарии РИА «Новости».

«С высокомерием это все рассказывал, как в 2017 году он участвовал в АТО, и селе Водяное изнасиловали с товарищем они девушку. И после этого еще убили четверых мирных жителей. Еще мародерствовали по погребам», — сообщил военный.

За восемь лет головорез не понес никакого наказания. Убитые мирные жители не заинтересовали никого из чиновников киевского режима, рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что после 2014 года эти «герои» шли в Донбасс насиловать «самок колорадов», убивать «сепаров» и грабить их жилье.

Ранее один из пленных рассказал, как мобилизованные украинцы сбегали из учебного центра ВСУ в Днепропетровской области.