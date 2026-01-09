Десятки мобилизованных украинцев сбегали из учебного центра ВСУ

Пленный Вовченко: из учебного центра ВСУ сбегали до 10 человек в неделю

Из одного из учебных центров ВСУ в Днепропетровской области каждую неделю сбегали до 10 мобилизованных. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Павел Вовченко.

«Когда первый раз в учебке был, то сбегали, ночью особенно. Но некоторых находили, некоторых не находили», — вспомнил он.

По его словам, за день могли убежать три-четыре человека. Дезертирство происходило в учебном центре Новомосковска.

Ранее киевский территориальный центр комплектования пожаловался на уклонистов. Позже пост удалили, за что украинские пользователи социальный сетей высмеяли ТЦК.