Украинский боевик бросил сослуживца на пути к позиции в Запорожской области
РИА «Новости»: солдаты ВСУ бросают товарищей на заданиях в Запорожской области
Радиоперехваты показали широкий масштаб дезертирства в Вооруженных силах Украины. Бойцы в Запорожской области оставляли позиции, бросая сослуживцев. Об этом сообщило РИА «Новости».
Российские военнослужащие подслушали переговоры солдата с позывным Сыч и командира ВСУ. Рядовой пожаловался, что на пути к позиции его сослуживец развернулся и ушел. Затем ситуация повторилась.
«Минут пять-семь назад. Командир, я просто не уверен, выходил ли он вообще к нему на голосовой. Он боится туда идти», — сказал Сыч.
Ранее родственники украинских военнослужащих обвинили в дезертирстве младший офицерский состав 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Командиры направили солдат на передовую, а сами покинули командный пункт.