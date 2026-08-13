Радиоперехваты показали широкий масштаб дезертирства в Вооруженных силах Украины. Бойцы в Запорожской области оставляли позиции, бросая сослуживцев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Российские военнослужащие подслушали переговоры солдата с позывным Сыч и командира ВСУ. Рядовой пожаловался, что на пути к позиции его сослуживец развернулся и ушел. Затем ситуация повторилась.

«Минут пять-семь назад. Командир, я просто не уверен, выходил ли он вообще к нему на голосовой. Он боится туда идти», — сказал Сыч.

Ранее родственники украинских военнослужащих обвинили в дезертирстве младший офицерский состав 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Командиры направили солдат на передовую, а сами покинули командный пункт.