Украинский боец хладнокровно расстрелял мирную жительницу на дороге в ДНР

Боец ВСУ расстрелял мирную жительницу на дороге возле Родинского в ДНР. Кадры очередного зверства украинских военных опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

На кадрах видно момент, когда боевик открыл огонь по женщине, идущей по обочине дороги. После этого военный подбежал, осмотрел тело убитой и поспешно сбежал в лесополосу. Видео записал российский разведывательный дрон.

«Наши дроны-разведчики зафиксировали очередное зверство ВСУ: украинский боевик хладнокровно расстрелял мирную жительницу на дороге возле населенного пункта Родинское», — написали авторы канала.

ВСУ в ночь на 16 августа обстреляли Киевский район Донецка. Погибла мирная жительница, еще одна женщина пострадала.

Накануне атаке подвергся Ростов-на-Дону. Из-за ударов беспилотников пострадали 13 взрослых и двое детей.