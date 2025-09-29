Украинский блогер выдал местоположение обстрелявшей Белгород РСЗО

Вооруженные силы Украины установили реактивную систему залпового огня в жилом массиве Харькова. Именно из нее обстреляли Белгород, подставив жителей, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале .

«Сообщают, что минут 20 назад из Харькова тупо из черты города отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода. Напрашиваются на ответный „Искандер“? Очень странно», — заявил он.

Шарий показал два видео, на которых ракеты за жилыми домами направлялись в небо. Спустя время он сообщил об ударе по белгородской ТЭЦ и отключении света.

Ракетный дар ВСУ пришелся по инфраструктуре, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Коммунальные предприятия и медучреждения перешли на резервные источники питания. Пострадали два человека.