Украинский безэкипажный катер уничтожили в акватории Черного моря

Силы морской авиации ЧФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Фото: РИА «Новости»

В северо-западной части акватории Черного моря силы морской авиации ЧФ обнаружили и уничтожили следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеский дрон ликвидировали около 18:30 по московскому времени.

Ранее российские военные ликвидировали в Черном море два безэкипажных катера ВМС Украины. Их засекли около 11:00. Дроны находились в северо-западной части акватории Черного моря.

В среду, 29 мая украинские боевики атаковали с помощью беспилотников два села и поселок в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства пострадал мужчина.

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте