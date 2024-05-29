Украинский безэкипажный катер уничтожили в акватории Черного моря

В северо-западной части акватории Черного моря силы морской авиации ЧФ обнаружили и уничтожили следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Вражеский дрон ликвидировали около 18:30 по московскому времени.
Ранее российские военные ликвидировали в Черном море два безэкипажных катера ВМС Украины. Их засекли около 11:00. Дроны находились в северо-западной части акватории Черного моря.
В среду, 29 мая украинские боевики атаковали с помощью беспилотников два села и поселок в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства пострадал мужчина.