Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Глава региона уточнил, что беспилотник обнаружили и уничтожили силы ПВО Минобороны. Он поблагодарил бойцов за выполненную работу.

Накануне боевики ВСУ атаковали Белгородскую область. Шебекино дважды подверглось ударам. Местная жительница получила ранение ноги и минно-взрывную травму. В селе Козьмодемьяновка пострадал 13-летний мальчик. Он находился дома, когда в окно залетел дрон. Подросток получил незначительные травмы, помощь медиков ему не понадобилась.