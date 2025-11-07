Украинский беспилотник ударил по торговому центру в Новопскове в ЛНР

Пасечник: дрон ВСУ ударил по торговому центру в Новопскове в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Новопскове. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Вражеский беспилотник сегодня ночью ударил по частному зданию в Новопскове. Со стороны ВСУ произвели удар БПЛА с поражающими элементами по двухэтажному торговому центру», — написал он.

Пасечник уточнил, что после атаки произошло возгорание, частично разрушена кровля. Также выгорела часть арендованных индивидуальными предпринимателями помещений, пострадавших и жертв нет.

«Соответствующие службы работают над устранением последствий очередной бессмысленной вражеской атаки по мирному объекту», — добавил глава ЛНР.

Ранее три частных и один многоквартирный дом получили повреждения в Нижегородской области после падения обломков БПЛА. Среди жильцов пострадавших не было.