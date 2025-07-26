Украинский беспилотник убил жителя Курской области

Украинский дрон атаковал деревню Обеста Рыльского района Курской области. В результате удара погиб мирный житель, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он назвал атаку БПЛА варварским преступлением украинских боевиков. По его словам, дрон взорвался рядом с местным клубом.

«К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Хинштейн.

Врио губернатор напомнил, что находиться в приграничных районах небезопасно. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок на эти территории.

Ранее дрон рухнул на частный дом в Ингушетии. В результате ЧП пострадали четыре человека. Обломки БПЛА 26 июля также упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске, сообщила НСН.