Три человека пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись ударам украинских беспилотников, в результате ЧП пострадали три человека. Об этом сообщил региональный оперштаб в телеграм-канале .

«В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины — проникающее ранение грудной клетки», — заявили в пресс-службе.

Их доставили в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Также на месте ЧП повредилось остекление коммерческого объекта.

В хуторе Ржавец Шебекинского округа беспилотник атаковал автомобиль «Газель». Бойцы самообороны доставили водителя с осколочным ранением бедра в Шебекинскую центральную районную больницу. Машина повреждена осколками. В Валуйском округе в селе Кукуевка после взрыва FPV-дрона в двух частных домах выбило окна. Кроме того, повреждения получила линия электропередачи.

В селе Бобрава Ракитянского округа в результате атаки беспилотника пострадали остекление жилого дома и машина. А в городе Грайворон FPV-дрон поразил автомобиль — транспортное средство получило повреждения.

Утром Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника над Россией. Дроны сбили в том числе над Крымом и московским регионом.