Украинские беспилотники атаковали тренажерный центр ЗАЭС

ВСУ тремя беспилотниками атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Противник нанес удар на расстоянии порядка 250 метров от первого энергоблока станции. Возгорания не произошло, критических разрушений также не зафиксировали. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что атакованный центр уникален: в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

«Особую тревогу вызывает цель атаки. В учебно-тренировочном центре сотрудники ЗАЭС постоянно повышают квалификацию, отрабатывая действия в нештатных ситуациях», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что украинский дрон атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС.