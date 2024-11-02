Украинский беспилотник сбили в Нижегородской области

Ночью украинские военные пытались атаковать Нижегородскую область с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале .

Обошлось без повреждений. Информация о пострадавших не поступала.

«Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области», — написал он.

Всего за ночь на 2 ноября российские военные сбили 24 украинских беспилотника над российскими регионами. По восемь дронов ликвидировали над Курской и Брянской областями. Остальные уничтожили в небе над Белгородской, Ростовской, Нижегородской областями и Крымом.