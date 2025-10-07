Украинский беспилотник попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Средства радиоэлектронной борьбы в ночь на 7 октября подавили украинский беспилотник, который попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

Дрон ударился о башенную испарительную градирню шестого энергоблока и взорвался, однако сооружение выдержало. Никто не пострадал, радиационный фон остался в пределах нормы.

В концерне напомнили, что это уже не первый подобный случай. Ранее ВСУ попытались атаковать Курскую и Смоленскую атомные станции.

Накануне наблюдатели МАГАТЭ зафиксировали выстрелы и взрывы в районе Запорожской АЭС. По их данным, два снаряда упали примерно в 1,25 километра от периметра объекта.