Украинский беспилотник ночью сбили над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью дрон ВСУ в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы

«Спасибо нашим защитникам!» — добавил губернатор.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что из-за обстрелов ВСУ в период с 5 по 11 мая погиб 21 человек. Ранения из-за атак украинских боевиков получили 70 мирных жителей.

Всего ВСУ выпустили по российской территории более 2600 снарядов, среди которых были ракеты из РСЗО, артиллерийские снаряды 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетные.