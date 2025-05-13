Из-за обстрелов ВСУ за неделю погибли более 20 человек
Мирошник: из-за украинских обстрелов за неделю погиб 21 человек
С 5 по 11 мая из-за обстрелов украинской армии погиб 21 человек, еще 70 получили ранения. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости».
«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадал 91 мирный житель: ранены 70 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, погиб 21 человек», — сказал он.
За неделю ВСУ обстреляли гражданские объекты на российской территории, выпустив более 2600 снарядов и боеприпасов. Среди них были реактивные снаряды из систем залпового огня калибром 122 миллиметров, артиллерийские снаряды 152 и 155 миллиметров, включая кассетные, а также мины и гранаты. Кроме того, активно использовались ударные беспилотники и стрелковое оружие.
Накануне пресс-служба УФСБ по ДНР сообщила, что за неделю «Купол Донбасса» перехватил 230 украинских дронов над Донецком, Макеевкой и Горловкой. Также в канун празднования Дня Победы система РЭБ заметила большую активность вражеских разведывательных беспилотников над столицей республики.