С 5 по 11 мая из-за обстрелов украинской армии погиб 21 человек, еще 70 получили ранения. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости» .

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадал 91 мирный житель: ранены 70 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, погиб 21 человек», — сказал он.

За неделю ВСУ обстреляли гражданские объекты на российской территории, выпустив более 2600 снарядов и боеприпасов. Среди них были реактивные снаряды из систем залпового огня калибром 122 миллиметров, артиллерийские снаряды 152 и 155 миллиметров, включая кассетные, а также мины и гранаты. Кроме того, активно использовались ударные беспилотники и стрелковое оружие.

Накануне пресс-служба УФСБ по ДНР сообщила, что за неделю «Купол Донбасса» перехватил 230 украинских дронов над Донецком, Макеевкой и Горловкой. Также в канун празднования Дня Победы система РЭБ заметила большую активность вражеских разведывательных беспилотников над столицей республики.