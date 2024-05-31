Украинский беспилотник нейтрализовали на подлете к Воронежу

Губернатор Гусев: на подлете к Воронежу сбили украинский БПЛА

Под Воронежем уничтожили украинский беспилотник. Объекты на земле не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА», — заявил он.

Гусев сообщил, что последствий на земле не зафиксировали. Он взял на контроль оперативную обстановку в регионе.

Минобороны России сообщило о сработавшей ночью системе ПВО. Массированную атаку остановили над Краснодарским краем. Там уничтожили пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 дронов. Еще по одному — сбили в Тамбовской, Белгородской и Воронежской областях.

В Темрюкском районе на Кубани из-за дрона на нефтебазе загорелись железнодорожные цистерны. Огонь потушили к утру. В ходе пожара пострадали два сотрудника предприятия.