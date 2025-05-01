Женщина получила ранение после атаки украинского беспилотника в Шебекине

В Шебекино в результате атаки украинского беспилотника пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам Гладкова, бригада скорой доставила пострадавшую с баротравмой в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Он обратил внимание, что пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее несколько человек пострадали после атаки украинских дронов на автомобиль в Белгородской области. В Шебекинской больнице у них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и многочисленные ушибы. У транспортного средства, в котором находились раненые, выбито лобовое стекло и поврежден кузов.