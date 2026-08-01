Обломки беспилотника упали на промзону Уфы и вызвали задымление

Хабиров заявил о задымлении в промзоне Уфы после падения обломков беспилотника

Средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на Уфу. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров .

Он подчеркнул, что обломки одного из летательных аппаратов упали в промышленной зоне столицы республики и вызвали задымление территории.

«Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет», — сказал Хабиров.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на субботу, 1 августа, дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей 274 беспилотника, запущенных с территории Украины.

БПЛА уничтожили в воздушном пространстве Брянской, Белгородской и Курской областей, а также в Воронежской, Липецкой и Калужской. Кроме того, беспилотники перехватили на подлете к Орлу, над Ростовом-на-Дону, Рязанью, Саратовом, Смоленском, Тамбовом, Тулой, в Московском регионе, Крыму и Краснодарском крае.