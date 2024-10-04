Водитель МЧС получил сквозное ранение плеча при атаке дрона в Горловке

Сотрудник МЧС пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке. Об этом утром 4 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
Дрон противника совершил атаку в Никитовском районе, когда спасатели ехали на тушение пожара, вспыхнувшего из-за обстрела.
В результате налета дрона на автоцистерну водитель получил сквозное ранение плеча. Мужчину доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
В Белгородской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Репяховка Краснояружского района. В результате никто не пострадал, но из-за сброса взрывных устройств в одном частном доме выбило окна и посекло забор.
На территории сельскохозяйственного предприятия повредило административное здание, одну единицу сельхозтехники и микроавтобус. Также загорелся грузовик, уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Пожар после атаки дронов ВСУ не нанес ущерба воронежской нефтебазе
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