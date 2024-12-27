Украинский беспилотник атаковал школу в Борисовке

Вражеский беспилотник атаковал территорию школы в поселке Борисовка. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Дрон сдетонировал о землю возле ограждения. Разрушений и повреждений здания нет», — написал он.

Детей отправили по домам.По словам Гладкова, работу этой школы в этой школе и во всех образовательных учреждениях района приостановили.

Ранее украинский беспилотник врезался в таунхаус в поселке Разумное под Белгородом. Взрыв БПЛА ранил восьмилетнего мальчика, его отправили в больницу. Его мать тоже пострадала. Женщина получила осколочные ранения ноги и спины.