Украинский беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

ВСУ атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», — отметили представители ЗАЭС.

В результате нападения служебный автомобиль, находившийся на месте работ, получил повреждения. Работники, которые занимались очисткой канала, вовремя укрылись. Никто из них не пострадал.

Сейчас специалисты оценивают ущерб. Работа на Запорожской атомной электростанции продолжается. Все меры предосторожности соблюдаются, безопасность станции гарантирована.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что у руководства МАГАТЭ двойная мораль. Он подчеркнул, что на международном уровне никто не говорит о трудностях и моральном давлении, с которыми сталкивается персонал Запорожской АЭС.