В руководстве МАГАТЭ многие демонстрируют образцы двойной морали. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров в Калининграде, его слова привело РИА «Новости» .

При этом Лихачев назвал верхушку агентства во главе с Рафаэлем Гросси «островком объективности» и высоко оценил их профессионализм.

«Но есть управляющий совет, где „контрольный пакет“ почти стопроцентно принадлежит коллективному Западу, и там звучат совершенно иные оценки, и в этом проблема», — объяснил глава Росатома.

Лихачев добавил, что на международном уровне никто не говорит о трудностях и моральном давлении, с которыми сталкивается персонал Запорожской АЭС.

В мае Гросси заявил, что ЗАЭС по-прежнему находится под угрозой из-за перебоев с внешним энергоснабжением.