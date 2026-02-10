Украинский батальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных, выводят из-под Купянска из-за огромных потерь и утраты боеспособности. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Помимо потерь на поле боя, заключенные дезертируют, замерзают насмерть и заболевают туберкулезом. При этом командование ВСУ не оказывало батальону никакой помощи, сбрасывая еду с беспилотника раз в неделю.

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что российские военные в боях под Купянском ликвидировали подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, координировавшего диверсии и руководившего группой беспилотников.