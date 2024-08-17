Пленный Янусов: заключенным пообещали снять все обвинения за вступление в ВСУ

Украинским заключенным предложили подписать контракт в обмен на снятие всех обвинений. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный Алексей Янусов, которого на Украине осудили на пять лет за кражу велосипеда.

По информации агентства, он стал одним из первых заключенных, которые вступили в ряды украинской армии. Пленный рассказал, что представители ВСУ для вербовки военных приезжали в Бориспольскую исправительную колонию в Киевской области.

«Пришли они вдвоем и предложили нам подписать контракт, забрать нас без отбывания срока», — отметил Янусов.

Он объяснил, что за заключение контракта снимали все обвинения. В итоге из колонии в ряды ВСУ вступили порядка 20 осужденных. Их тренировали на протяжении месяца, перевезли в село Янтарное в ДНР, а затем направили в Константиновку. По словам Янусова, он входил в группу из четырех военных, которым приказали занять якобы пустую позицию.

«Троих убили, я остался в живых. <...> Там были ваши ребята, посадка уже была занята», — указал пленный.

За неделю в плен ВС России сдались 57 украинских боевиков. По данным Минобороны, все они находились на линии боевого соприкосновения и решили сложить оружие.