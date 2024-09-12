Украинских военных в Курской области застукали за мародерством

Проникшие в Курскую область военнослужащие Вооруженных сил Украины убивали гражданских, пытавшихся уехать в безопасное место, и забирали из обстрелянных машин ценные вещи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бойцы 44-го армейского корпуса российской армии во время разведки дроном в августе застали военных ВСУ за мародерством. Они увидели на дороге в село Малая Локня десятки обстрелянных машин с мирными жителями. Один украинский военный пошел к авто. Еще два боевика сначала осмотрели перевернувшуюся сожженную машину, а после вынесли вещи из другой. Награбленное они спрятали в лагере в лесопосадке.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Более чем за месяц они потеряли 12,2 тысячи бойцов, 656 боевых бронемашин, 401 автомобиль, 96 танков, 90 артиллерийских орудий, 22 станции радиоэлектронной борьбы, другие вооружения и технику.