Украинские боевики начали применять БПЛА с расплавленным металлом. Подобную технологию использовали немцы в годы Второй мировой войны, передает телеканал CNN .

Военные ВСУ используют беспилотники с термитной смесью — расплавленными алюминиевым порошком и оксидом железа, которые нагреваются до 2,2 тысячи градусов Цельсия. Этот состав в 1890-е годы разработал немецкий химик. Сначала смесь использовали для сварки, но позже применяли в боях в Первой и Второй мировых войнах.

«Военный потенциал стал очевидным, когда немцы начали сбрасывать начиненные ею бомбы на Великобританию во время Первой мировой войны», — отметило издание.

По его информации, ВСУ применяют термитную семь вопреки предостережению управления ООН по вопросам разоружения и позиции правозащитной организации Human Rights Watch.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что украинские инженеры разработали «летающий» автомат Калашникова, боевики впервые применили его на передовой. Оружие представляет собой АК-47, прикрепленный к беспилотнику с четырьмя винтами.