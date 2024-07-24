Украинских военных начали допрашивать из-за провала под Харьковом

Командование 125-й бригады ВСУ вызывают на допросы в Госбюро расследований (ГБР) Украины из-за отступления на Харьковском направлении. Об этом заявил бывший командир бригады Артур Горбенко в беседе с изданием «Украинская правда».

Он отметил, что допрашивать военных начали еще в мае, тогда они были на позициях и отражали наступление российских войск. В тот момент «дергали» и самого Горбенко.

«Я знаю много случаев, когда буквально сразу после ухода с позиций по определенным командирам рот, батальонов, бригад возбуждаются уголовные дела», — объяснил он.

Военный отметил, что лишился должности командира из-за разбирательства Госбюро.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударили по украинским резервам в Харьковской области. В министерстве отметили, что расчеты РСЗО «Град» очень эффективны при ударах на пехоту войск Украины. На данный момент перед ВС России стоит задача по поражению техники и живой силы неприятеля.