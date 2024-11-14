Украинских силовиков уличили в вербовке несовершеннолетних в Запорожской области
Замглавы Запорожской области Тицкий: Украина вербует несовершеннолетних
В Запорожской области украинские силовики вербуют несовершеннолетних для диверсий. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» заместитель губернатора региона Антон Тицкий.
Он отметил, что ВСУ пытаются посеять панику и создать гуманитарную катастрофу в области. Однако российские власти эти провокации отражают.
Также украинские спецслужбы «работают вгрязную», пытаясь запугать население, преследуя и совершая покушенияна представителей правительства Запорожской области и других деятелей. Для диверсий пытаются вербовать несовершеннолетних.
«Пособниками выбирают зачастую совсем юных людей, с еще не окрепшей психикой. Этому мы тоже уверенно противостоим», — подчеркнул Тицкий.
Накануне украинские боевики нанесли массированный удар по Энергодару. Как сообщил глава города Эдуард Сеновоз, в результате атаки погибло один человек.