Зашедшие в Курскую область украинские боевики ограбили дома эвакуированных жителей. Об этом военному следователю рассказала жительница деревни Никипеловка Кореневского района Курской области. Видео с беседой опубликовало РИА «Новости» .

Женщина пояснила, что уехала из дома в начале августа после сильных обстрелов. Недавно она попросила знакомых, которые поехали обратно, проверить дом. Вернувшиеся из поездки сообщили, что в помещениях выбиты все окна и нет никакой бытовой техники.

«Сказали, что ничего нет, все забрали. Окна повыбиты, зачем это? Как это, окна бить? Какой беспредел! Ни телевизора, ни холодильника — ничего нет», — подчеркнула женщина.

Собеседница следователя отметила, что считала, что уезжает ненадолго, и не ожидала, что ее дом так сильно пострадает от вандализма украинских боевиков, которые постоянно бомбят населенные пункты.

В конце сентября стало известно, что фельдшер из курской деревни Растворово Татьяна Козлитина отказалась от эвакуации, чтобы помогать оставшимся в населенном пункте пенсионерам. Она пояснила, что устроила прием пациентов на другом конце деревни, куда не долетали снаряды. За лекарствами ей удавалось выезжать в областной центр и возвращаться обратно.