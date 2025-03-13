Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги

Украинские волонтеры вывозили раненых жителей из зоны боевых действий в ДНР за 30 тысяч гривен (более 60 тысяч рублей). Об этом РИА «Новости» рассказали беженцы из Курахова.

«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры — вывезли ее платно», — сказала жительница города.

Ее сын уточнил, что украинские волонтеры брали за эвакуацию по 30 тысяч гривен.

Они отметили, что планировали переждать боевые действия, как их соседи. Их семья заранее запаслась водой и едой. Они сидели в подвалах домов и никуда не выходили.

Российские военные освободили Курахово 6 января.

Волонтеры Народного фронта за последнюю неделю доставили несколько гуманитарных грузов в ДНР. Они привезли жителям Курахова 300 наборов с продовольствием, одежду, предметы гигиены и бензин для заряда генераторов, обеспечивающих дома теплом и электричеством.