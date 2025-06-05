ВС России вывезли два подбитых Abrams из Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали два поврежденных украинских танка M1 Abrams производства США и три бронемашины с границы Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В эвакуации отличились бойцы 22-го мотострелкового полка. Среди захваченных образцов бронетехники — два танка M1 Abrams, боевая бронированная машина Stryker, два бронетранспортера International MaxxPro и ремонтно-эвакуационная машина Challenger.

Эвакуация трофеев с поле боя состоялась в два этапа. Сначала бойцы для обеспечения безопасность личного состава от мин и БПЛА провели разведку местности, а затем военнослужащие ремонтной роты на тягаче транспортировали захваченные образцы в тыловой район.

Ранее российские военные нанесли удар по предприятию радиоэлектронной промышленности Украины, поразив также склады боеприпасов, цеха по производству ударных дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников и личного состава ВСУ.