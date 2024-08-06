Переброшенные из Часова Яра под Торецк боевики ВСУ за пару дней потеряли позиции из-за приказов командования и незнания местности. Об этом сообщила газета New York Times .

По данным издания, армия не подготовилась к наступлению ВС России в Донецкой Народной Республике. Украинские солдаты предупредили командование, что российские военные могут их атаковать, поэтому просили не проводить ротацию «в столь критический момент». Несмотря на предостережения, войска перебросили.

«Почти сразу стало ясно, что 41-я [бригада] не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности <…>. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку угроз», — указали в издании.

Заместитель командира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк объяснил, что ВСУ удерживали эти позиции годами, но в итоге их сдали за считаные дни. По его мнению, ответственность за поражение лежит на Генштабе и командире бригады.

Ранее пленный украинский солдат Владислав Спицкий рассказал, что командование направило к Торецку подразделение из пожилых людей и инвалидов. По его словам, мобилизованным пенсионерам поручили держать оборону на одном из участков.