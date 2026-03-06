Украинские военные ударили по мирным жителям у магазина в Алешках

Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency
Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Алешках Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали людей, собравшихся у продовольственного магазина перед открытием. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Четыре сброса подряд. По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родными и близким жертв атаки. Пострадавших доставили в Алешкинскую ЦРБ, двоих раненых с тяжелыми травмами отправили в Скадовскую ЦРБ.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что власти Украины лишают своих граждан, живущих в прифронтовой зоне, права на спасение в России.

