Украинские военные ударили по мирным жителям у магазина в Алешках

В Алешках Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали людей, собравшихся у продовольственного магазина перед открытием. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«Четыре сброса подряд. По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родными и близким жертв атаки. Пострадавших доставили в Алешкинскую ЦРБ, двоих раненых с тяжелыми травмами отправили в Скадовскую ЦРБ.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что власти Украины лишают своих граждан, живущих в прифронтовой зоне, права на спасение в России.